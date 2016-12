Train de Nuit pour Munich





Patrick Brion présente "Train de Nuit pour Munich" de Carol Reed :



Réalisé par Carol Reed, après "A Girl Most Live", et "The Stars Look Down".

"Train de nuit pour Munich" a été produit dans les premiers mois de la Seconde Guerre Mondiale, les allemands y sont encore représentés avec un certain sens de la chevalerie, qui ne sera plus de mise dans le cinéma britannique par la suite.



On pourra remarquer la présence du couple Charters et Caldicott, joués par Basil Radford et Nauton Wayne, le couple d’"Une Femme Disparaît" d’Alfred Hitchcock.



On peut aussi remarquer Paul Henreid, le futur interprète de "Casablanca" apparaît ici sous son vrai nom de Paul Von Hernried.





Réalisation : Carol Reed.



Réalisation :

Margaret Lockwood (

Anna Bomasch), Rex Harrison (Gus Bennett), Paul Henreid (Paul von Hernried), Basil Radford (Charters), Nauton Wayne (Caldicott), James Harcourt (Axel Bomasch), Felix Aylmer (Dr. Fredericks).





En 1938, en Tchécoslovaquie. L'invasion nazie n'est plus qu'une question de jours. Anna Bomasch, dont le père est en train d'élaborer un nouveau blindage particulièrement performant, doit quitter le pays et gagner l'Angleterre avec l'illustre technicien.

Elle n'en a pas le temps. Arrêtée par les nazis, elle est envoyée dans un camp de concentration tandis que son père, la mort dans l'âme, se résigne à monter seul dans le dernier avion pour Londres.

Anna fait la connaissance d'un détenu pugnace et courageux, Karl Marsen, qui parvient à organiser leur évasion.



