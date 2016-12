Anna Karénine





Patrick Brion présente "Anna Karénine" de Julien Duvivier :C’est après "Panique", l’un de ses plus beaux films que Julien Duvivier tourne "Anna Karenine" le film est produit par la London Film d’Alexander Korda pour qui Duvivier avait mis en scène en 1941 "Lydia" avec Merle Oberon et Joseph Cotten.Julien Duvivier souhaitait que le rôle de Vronsky soit interprété par Laurence Olivier mais celui-ci était trop accaparé par son "Hamlet" pour pouvoir accepter, Julien Duvivier et Vivien Leigh s’opposeront parfois, à propos du personnage d’Anna Karenine.Eric Bonnefille a rappelé dans l’ouvrage qu’il a consacré à Duvivier, la déclaration de Kieron Moore choisit pour jouer Vronsky : « Elle voulait mettre en évidence le caractère dur et impérieux de l’obsession d’Anna, le désir charnel que les amants avaient l’un pour l’autre et la nature physique de l’amour ».Duvivier dira plus tard : « Elle n’était pas le personnage, Anna Karénine est une femme qui donne tandis que Vivien Leigh est une personne qui prend ».