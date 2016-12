Patrick Brion présente "La Belle Espionne" de Raoul Walsh :"La Belle Espionne" a été tourné par Raoul Walsh en 1953, Walsh dirige cette même année trois films avec Rock Hudson : "La Belle Espionne" et deux westerns ; "The Lawless Breed : Victime du Destin" et "Gun Fury : Bataille sans Merci" avec Donna Reed.C’est d’ailleurs Walsh qui fit débuter Rock Hudson au cinéma dans "Fighter Squadron" en 1948, quand à Yvonne de Carlo que Walsh dirige ici pour la première fois, elle sera quelques années plus tard l’interprète sous sa direction d’un de ses plus beaux films "Band of Angels : L’Esclave Libre" au côté de Clark Gable et de Sidney Poitier."La Belle Espionne" s’inspire par ailleurs non-officiellement des 'Travailleurs de la Mer' de Victor Hugo dont il demeure encore quelques éléments.