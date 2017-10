Le Village des Damnés





Patrick Brion présente "Le Village des Damnés" de Wolf Rilla :Réalisé par Wolf Rilla, "Le Village des Damnés" a été produit en 1960, une époque où le cinéma britannique est habitué au fantastique.1958 a vu apparaître "Le Cauchemar de Dracula", "La Revanche de Frankenstein" et "Le Sang du Vampire", 1959 "La Malédiction du Pharaon" et 1960 sera l’année du "Voyeur" et des "Deux Visages du Docteur Jekyll".Le film n’est pourtant pas produit par la Hammer Film, spécialiste du genre mais par la Metro Goldwyn Mayer, le succès du film incita d’ailleurs, la MGM à lui donner trois ans plus tard une suite : "Children of the Damned".John Carpenter fera par ailleurs un remake du film en 1995.