La Vallée Perdue





Patrick Brion présente "La Vallée Perdue" de James Clavell :



Scénariste de "La Grande Evasion" et de "La Mouche Noire", ancien prisonnier de guerre des japonais après la chute de Singapour, auteur de romans à succès, James Clavell a dirigé en 1971, "La Vallée Perdue", l’un de ses quelques films en tant que metteur en scène, il déclarait lui-même à propos du film :

« Quoique mon film soit situé au 17ème siècle, lors de la Guerre de Trente Ans, il décrit moins une guerre, que l’histoire d’une survie, celle d’une vallée et de ses habitants qui doivent lutter farouchement pour continuer à exister, le fait que l’action se passe, il y a 300 ans, n’est pas primordial, ce film aurait pu avoir pour cadre d’autres lieux et une autre époque : Le Vietnam, Israël, La Jordanie, L’Amérique Latine d’aujourd’hui par exemple, d’aujourd’hui ou de demain ».