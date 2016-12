Lucrèce Borgia.





Patrick Brion présente "Lucrèce Borgia" d'Abel Gance :





"Lucrèce Borgia"

a été tourné en Octobre 1935 après "Le Roman d’un Jeune Homme Pauvre" d’après Octave Feuillet et "Jérôme Perreau".





« C’est un scénario original de Léopold Marchand et Henri Vendresse, avouait Abel Gance, qu’on a bien voulu le charger de réaliser. Scénario simple et humain ne s’éloignant jamais de la vérité historique, les deux auteurs ont évités avec adresse, tout effet grandiloquent et c’est bien là leur plus grand mérite, il y avait pour le metteur en scène un écueil, faire un mélodrame, l’histoire de Lucrèce comporte tellement d’intrigues, d’assassinats, je me suis efforcé dans faire simplement l’illustration d’une vie marqué par la fatalité et par un atavisme tragique. »



« Dans mon film, Lucrèce aura des amants, oui, il y aura des orgies, des meurtres, du poison mais il y aura surtout la vie d’une femme qui se débat pour conquérir le bonheur, qui lutte contre la volonté d’un frère dévoré d’ambition. Lucrèce parce qu’elle est une Borgia n’a pas le droit d’être heureuse, sa beauté doit servir à son frère César pour des fins politiques, meurtrie, déchirée, privée de toute affection, elle se réfugiera dans le culte des Arts et chacun sait que la cour de Ferrare fut la plus brillante de cette époque. »

Réalisation : Abel Gance.



Distribution :

Edwige Feuillère (Lucrèce Borgia), Gabriel Gabrio (Cesar Borgia), Maurice Escande (Jean Borgia, Duc de Gandie), Roger Karl (Rodrigo Borgia, Pape Alexandre VI), Aimé Clariond (Niccollo Machiavelli).





Rome, à la fin du XVe siècle. César Borgia, fils du pape Alexandre VI, tente de renforcer son pouvoir en unifiant l'Italie, morcelée en petits royaumes belliqueux.

Inspiré par Machiavel, cet être cruel et avide de pouvoir utilise sa charmante soeur, Lucrèce, pour séduire, amadouer et éliminer ses principaux rivaux. La vie de la jeune femme se partage ainsi entre mariages arrangés, orgies débridées en compagnie d'une collection d'amants et veuvages prématurés.

Pendant ce temps, Savonarole dénonce les excès et les écarts des Borgia et fomente une révolte. Tous ceux qui s'opposent aux projets de César doivent périr par le feu à Florence.



