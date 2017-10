Le Capitaine Fracasse





Patrick Brion présente "Le Capitaine Fracasse" d’Abel Gance :"Le Capitaine Fracasse" est tourné par Abel Gance au studio de Saint-Maurice à partir d’août 1942, Abel Gance espérait alors pouvoir tourner au Brésil : "Christophe Colomb", qu’il ne réalisera finalement jamais et qu’il voulait mettre en scène jusqu’à sa mort.Abel Gance avait réalisé l’année précédente "La Vénus Aveugle" avec Viviane Romance et Georges Flamant.Le tournage du "Capitaine Fracasse" fut une succession de drame comme le rappelait Roger Icart, historiographe de Gance, la maladie d’Assia Noris, les absences de Fernand Gravey, le changement de compagnie productrice, reste heureusement le talent de Gance et sa virtuosité exceptionnelle à parler du théâtre et de ses rapports avec le cinéma.