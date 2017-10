La Tour de Nesle





Patrick Brion présente "La Tour de Nesle" d’Abel Gance :C’est faute de pouvoir tourner une reine Margot qui fut finalement confiée à Jean Dréville et dont Jeanne Moreau sera la vedette, qu’Abel Gance s’attache à une autre œuvre d’Alexandre Dumas : "La Tour de Nesle" qu’il va réaliser de juillet à septembre 1954.« J’ai traité la pièce de Dumas très sérieusement, déclarait Abel Gance, je ne crois pas que le ton burlesque convenait, en tout cas il ne me convenait pas, j’ai essayé de rajeunir un mélodrame de 1830 auquel j’aurais voulu laisser beaucoup mieux son estampille romantique.

Le sujet n’est pas de Shakespeare mais d’Alexandre Dumas, et c’est à ce dernier qu’il faut plutôt adresser blâme ou compliment, mon œuvre de cinéaste est souvent marquée de symbole, et mon désir est de toujours chercher le général par delà le particulier afin de donner un sens à ce qui peut en avoir ainsi d’un mélodrame, j’ai tenté de faire une tragédie, un mélodrame est-il autre chose qu’une tragédie manquée, où des personnages grandis courent à leurs pertes par la force du destin. »

Marguerite de Bourgogne est régente du royaume de France en l'absence de son époux, Louis X le Hutin. Des cadavres de gentilhommes, toujours jeunes et beaux, ont été repêchés à diverses reprises dans les eaux de la Seine. Marguerite de Bourgogne et ses soeurs, les princesses Blanche et Jeanne, attirent en effet à la tour de Nesle des compagnons de débauche, qu'elles font ensuite assassiner au petit jour.

Bournonville, amant et complice de la reine dans sa jeunesse, revient incognito à Paris sous le nom de Buridan. Il parvient à s'introduire dans la funeste tour, en compagnie de Philippe d'Aulnay.

Celui-ci succombe mais Buridan parvient à en réchapper. Il jure de se venger de la cruelle reine qu'il aima jadis passionnément.