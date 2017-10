'Cyrano et d'Artagnan' d'Abel Gance.

Cyrano et d'Artagnan









C’est d’octobre 1962 à juin 1963 qu’Abel Gance tourne Cyrano et d’Artagnan :



« Je me suis rendu compte, avouait Abel Gance, que la physiologie de l'amour l'emportait presque toujours à la longue sur la psychologie de l'amour ou pour préciser davantage sur son côté affectif et sentimental. C'est cette intrusion du côté sentimental dans le côté physiologique qui crée en général le drame du remord, du regret, du désespoir, ou de l'hypocrisie, sans cependant pouvoir fermer les vannes du côté physiologique, qui demeure vainqueur tout au moins dans le souvenir. Ces remarques qui m'apparaissent d'un grand intérêt pour la plus profonde connaissance des mécanismes subconscients des êtres humains m'ont conduit à l'écriture de cette gazette où elles occupent une partie importante dans l'histoire de Cyrano et de d'Artagnan.

Ninon de Lenclos et Marion Delorme forment la nuit avec ces deux héros masqués, un chassé croisé dont elles sont dupes et qui inversent à la satisfaction totale des quatre protagonistes les sentiments primitifs qu’elles avaient pour chacun des deux hommes qu’elles croient possédés sentiments primitifs qu’elles conservent sans se douter qu’elles sont dupés. »



« Pour essayer de donner une image abstraite de cette pointe avancée de la physiologie de l’amour, j’ai fait une sorte de cocktails : où Boccace, Casanova, le duc de Gramont, Tallemant des Réaux, les mémoires de d’Artagnan, la vie inconnue de Cyrano, les vies galantes de Marion et de Ninon, les libertins du 17ème siècle, Voltaire, Marivaux, Beaumarchais, Théophile Gautier auraient apportés chacun leur recette et ce cocktail sera servi derrière la tapisserie mouvante de cette époque extraordinaire où Richelieu, Louis XIII, Anne d’Autriche, la duchesse de Chevreuse et Saint-Marc tirent tour à tour les fils des suspenses de la vie publique. »



Rappelons que José Ferrer avaient déjà été "Cyrano de Bergerac" au cinéma en 1950 sous la direction de Michael Gordon.



Réalisation : Abel Gance.



Distribution :

José Ferrer (Cyrano de Bergerac), Jean-Pierre Cassel (D'Artagnan), Sylva Koscina (Ninon de Lenclos), Dalkah Lavi (Marion Delorme), Rafael Rivelles (Cardinal Duc de Richelieu), Laura Valenzuela (Anne d'Autriche), Michel Simon (Le Grognard), Philippe Noiret (Le Roi Louis XIII).





En 1642, deux cadets de Gascogne se rencontrent sur la route de Paris.

L'un, Cyrano de Bergerac, est riche de la poésie qui lui trotte dans la tête et d'une botte secrète que lui enseigna son père.

L'autre, d'Artagnan, ne possède qu'un mauvais cheval et une lettre de recommandation pour monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires royaux. Les embûches du voyage et leur bonne humeur font d'eux des amis.

A Paris, d'Artagnan et Cyrano font la connaissance de deux jeunes femmes, Ninon de Lenclos et Marion Delorme, les plus célèbres et les plus désirables courtisanes de leur époque. Ils ne tardent pas à tomber sous le charme de ces belles demoiselles.





Liens pour le film :





Fiche sur IMDB : http://www.imdb.com/title/tt0057988