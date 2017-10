Hommage à Tex Avery : Première partie.





Patrick Brion présente "L'hommage à Tex Avery : Première partie" :



Disparu en 1980, Tex Avery, de son vrai nom, Frederick Bean Avery était né le 26 février 1908, à Taylor au Texas.



Le Cinéma de Minuit qui s’est toujours intéressé à lui, se devait de ne pas laisser passer cet anniversaire, nous diffuserons donc ce soir et la semaine prochaine, certains des dessins animés réalisés par Tex Avery au cours de sa période Warner Bros qui va ,rappelons le, de 1936 à 1942 ; année où il a quitté la firme des frères Warner pour la Metro Goldwyn Mayer.



Nous espérions pouvoir diffuser comme nous l’avions déjà fait : "The Isle of Pingo Pongo" et "Johnny Smith and Poker-Huntas", malheureusement, ces deux dessins animés sont aujourd’hui jugés politiquement incorrect aux Etats-Unis ont été en raison de cela supprimés du marché.



Ce politiquement incorrect n’aurait d’ailleurs sans doute pas déplu au caractère iconoclaste de l’auteur de "King-Size Canary".



Liste de la soirée :



- " I'd Love to Take Orders From You " (Le petit épouvantail) 1936



- " Miss Glory " (On demande Miss Gloria) 1936



- " I love to singa " 1936



- " I Only Have Eyes for You " (Chanteurs pour dames) 1937



- " Uncle Tom's Bungalow " (Le Bungalow de l'oncle Tom) 1937



- " Little Red Walking Hood " (Entre Chien et Loup) 1937



- " Cinderella Meets Fella " (Cendrillon s'émancipe) 1938



- " A Day at the Zoo " (Une journée au zoo) 1939



- " Thugs with Dirty Mugs " (Des gangsters aux visages sales) 1939



- " Dangerous Dan McFoo " (Dan McFoo le terrible) 1939