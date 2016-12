Hommage à Tex Avery : Deuxième Partie





Patrick Brion présente "L'Hommage à Tex Avery : Deuxième Partie" :



Le Cinéma de Minuit a choisi de rendre hommage à Tex Avery, né il y a un siècle, en diffusant certains des films qu’il a réalisé pour la Warner Bros, ceux produit plus tard par la Metro Goldwyn Mayer et réalisé par lui étant aujourd’hui plus connus.



Vous avez pu voir la semaine dernière l’originalité graphique de "Page Miss Glory", vous découvrirez aujourd’hui celle de "Porky’s Preview", sans oublier le tout Hollywood, réuni pour "Hollywood Steps Out".



Le surnom de Tex qui s’appelait en réalité Frederick Bean Avery vient naturellement du fait qu’il était né au Texas, il était d’ailleurs un descendant du juge Roy Bean, campé notamment par Walter Brennan dans "The Westerner" et par Paul Newman dans "Juge et Hors-la-loi" de John Huston.

Liste de la soirée :





"Screwball Football" (Football en Délire) 1939





"Cross Country Detours" (Les sept Merveilles du Monde) 1940



"A Gander at Mothergoose" (Les Contes de la Mère l’Oie) 1940



"Of Fox and Hounds" (Le Chien et le Renard) 1940



"Holiday Highlights" (Lumière sur les Fêtes) 1940



"Hollywood Steps Out" (Gala à Hollywood) 1941



"Porky’s Preview" (L’Avant-Première de Porky) 1941



"Aviation Vacation" 1941



"The Cagey Canary" (Deux Pauvres Orphelins). 1941