Patrick Brion présente "Les Nuits Moscovites" d'Alexis Granowsky :



"Les Nuits Moscovites" a été mis en scène par Alexis Granowsky en 1934.



Né en Russie en 1890, Alexis Granowsky a tourné dans son pays natal, avant de passer en Allemagne où il a réalisé "Die Koffer des Hernn OF : Les malles de Monsieur OF" avec Peter Lorre et la future Hedy Lamarr.



Ensuite, ce fut la France avec "Les Aventures du Roi Pausole" que jouent André Berley, Josette Day, Edwige Feuillère et "Tarass Boulba" qu'interprétaient Harry Baur, Danielle Darrieux et Jean-Pierre Aumont.



Parallèlement à cette version française, une version anglaise "Moscow Nights" a été mise en scène avec Harry Baur, Laurence Olivier et Penelope Dudley Ward Anthony Asquith en assurait la réalisation.





Réalisation : Alexis Granowsky.



Distribution : Annabella

(Natacha Kovrin) Harry Baur (Piotr Brioukow) Pierre-Richard Willm (Capitaine Ignatoff) Germaine Dermoz (Madame Kovrine) Roger Karl (Colonel Kovrine) Spinnelly Anna Sabline) Jean Toulout (Le chef d'état-major) Ernest Ferny (Capitaine Polonsky) Paul Escoffier (Général Molochof).



A Moscou, en 1916. Sur les conseils de sa mère, veuve, qui a vu sa fortune peu à peu se réduire comme peau de chagrin, Natacha Kovrine a consenti à se fiancer à Brioukow, un marchand de grain enrichi et nettement plus âgé qu'elle. Infirmière à l'hôpital militaire, elle y fait la connaissance du capitaine Ignatoff et ne tarde pas à partager les tendres sentiments qu'il éprouve pour elle. Apprenant que Natacha est déjà fiancée, Ignatoff fait preuve de loyauté et quitte l'hôpital. Plus tard, l'officier est victime des malversations d'une espionne au service de l'Allemagne. Accusé de trahison, son salut pourrait venir de Brioukow.



