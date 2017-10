Un Soir de Réveillon





Patrick Brion présente "Un Soir de Réveillon" de Karl Anton :





Second film de notre nouveau cycle consacré au patrimoine français, "Un Soir de Réveillon" a été tourné en 1933, le film est réalisé par Karl Anton qui a alors 35 ans.



Karl Anton a réalisé auparavant "Le Chasseur de chez Maxim’s" avec Tramel et Marguerite Moreno, "Un Fil à la Patte" avec Spinelly.



Meg Lemonnier et Henri Garat, le couple d’Un Soir de Réveillon est déjà apparu d’autre part dans "Il est charmant" de Louis Mercanton et "Simone est comme ça" également mis en scène par Karl Anton.





Réalisation : Karl Anton.



Distribution :

Meg Lemonnier (Monique Lepage), Henri Garat (Gérard Cardova), Armand Dranem (Honoré), Arletty (Viviane), René Donnio (Bob), Martine de Breteuil (Loulette), Marcel Carpentier (Carbonnier), Robert Casa (M. Lepage), José Sergy (Landier), Lucette Desmoulins (Paulette).









Une jeune fille d'origine modeste passe le réveillon de Noël dans le demi-monde.

Elle y rencontre un gentleman qui, la prenant pour ce qu'elle n'est pas, la poursuit de ses assiduités.

Les péripéties s'enchaînent, semblant toujours remettre les deux tourtereaux dans les bras l'un de l'autre.







Liens pour le film :





Fiche sur IMDB :





Fiche sur Karl Anton :