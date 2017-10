Paris-New York





Patrick Brion présente "Paris-New York" de Yves Mirande :



"Paris-New York" a été tourné par Yves Mirande en 1940, une nouvelle fois Yves Mirande réunit une distribution exceptionnelle avec Gaby Morlay et André Lefaur, Michel Simon, Jules Berry et Claude Dauphin.



Peu de temps auparavant, il avait réuni en 1938, Jules Berry, Véra Korène et Pierre Brasseur dans "Café de Paris".



Et en 1939, Jule Berry à nouveau, Michel Simon, Erich Von Stroheim Gaby Morlay, André Lefaur et Elvire Popesco dans "Derrière la Façade".



Réalisation : Yves Mirande.



Distribution :

Gaby Morlay (Gaby), Michel Simon (L'inspecteur Boucheron), André Lefaur (Deloisel), Claude Dauphin (Paul Landry), Jacques Baumer (Le commissaire Lambert), Jules Berry (Sinclair), Simone Berriau (Lydia de Saintonge), Gisèle Préville (Jane Billingham), René Alexandre (Billingham), Aimé Clariond (M. de Saintonge), Maurice Escande (Conrad), Marcel Simon (Castagnières), Marguerite Pierry (Mme Castagnières).





Au Havre, des passagers embarquent à bord du paquebot «Normandie», qui doit appareiller pour New York, où se tient l'Exposition universelle.



Parmi eux, le manager Sinclair et sa protégée, Miss Deauville, qui partent à la conquête de l'Amérique, Billingham, un banquier américain, accompagné de sa fille Jane, Paul Landry, un jeune journaliste sans le sou, amoureux de Jane et Lambert, un privé, garde du corps de la même Jane.



L'inspecteur Boucheron, quant à lui, est chargé de la sécurité du «Régent», un fabuleux diamant qui doit être exposé à New York. Il y a là aussi Léopold Castagnières, qui fait passer Gaby, sa maîtresse, pour sa secrétaire. Mais au cours du voyage, un banquier cousu d'or se volatilise, ainsi que le «Régent».





