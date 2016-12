'La Main du Diable' de Maurice Tourneur suivi de 'Figures de Cire'

La Main du Diable





"La Main du Diable" est l’un des trois films réalisé par Maurice Tourneur pour la Continental, les deux autres films seront "Le Val d’Enfer" et "Cécile est Morte" d’après Simenon.



"La Main du Diable" a été mis en scène en 1942, Maurice Tourneur a alors 66 ans, le gout de Maurice Tourneur apparaît une nouvelle fois dans le soin apporté aux éclairages de ce conte fantastique, inspiré de Gérard de Nerval et à la description de l’hôtel de l’Abbaye avec ces différents clients.



En une séquence sans doute la plus belle de sa carrière française, Maurice Tourneur retrouve le style inimitable de ces grands films américains "Prunella", "Woman" et "L’Oiseau Bleu", c’est le moment où Pierre Fresnay revoit successivement les divers possesseurs de la main diabolique, un morceau d’anthologie, le scénario est l’œuvre de Jean Paul Le Chanois.



Vous pourrez voir à la suite du film, le court métrage "Figures de Cire" également de Maurice Tourneur, et dont le thème fantasmagorique n’est pas sans relation avec "La Main du Diable".





Réalisation :

Maurice Tourneur.

Distribution :

Pierre Fresnay (Roland Brissot), Josseline Gaël (Irène), Noël Roquevert (Mélisse), Guillaume de Sax (Gibelin), Palau (Le petit homme), Pierre Larquey (Ange), André Gabriello (Le dîneur), Antoine Balpêtré (Denis), Marcelle Rexiane (Madame Denis), André Varennes (Le colonel), Georges Chamarat (Duval).





Un homme entre dans l'auberge de l'Abbaye, quelque part en pleine montagne. Il s'appelle Roland Brissot, il a la main gauche gantée et porte un coffret sous le bras.

Un orage éclate, plongeant les lieux dans l'obscurité. Lorsque la lumière revient, le coffret a disparu.

L'homme raconte son histoire. Un an auparavant, il était un artiste raté. La femme qu'il aimait, une dénommée Irène, le méprisait. Un jour, un restaurateur lui vendit, pour une somme ridicule, un étrange porte-bonheur : une main momifiée, placée dans un coffret. Brissot devint rapidement riche et célèbre.





Fiche du film :

Fiche sur Maurice Tourneur :





Suivi du court-métrage "Figures de Cire"