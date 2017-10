'Samson' de Maurice Tourneur suivi de 'Obsession'.

Samson





Comme la précédente, cette seconde soirée du cycle consacré à Maurice Tourneur est composée de deux œuvres :



La première tournée en 1936 d’après la pièce d’Henri Bernstein est "Samson", elle illustre le climat de la France d’alors, derrière cette intrigue mélodramatique apparaît le spectre de l’argent symbolisé par la bourse, l’affaire Stavisky n’est pas loin et comme dans "Ces Messieurs de la Santé", l’inoubliable film de Pierre Colombier avec Raimu et la fameuse banque Moise et Duguesclin, on peut découvrir une société bourgeoise dans laquelle l’argent est à la fois, une fin et un devenir, la bourse y remplace presque naturellement le terrain de duel des amants découverts et des maris trompés.



Maurice Tourneur dirigera par la suite à nouveau Harry Baur dans "Le Patriote", "Volpone" et "Péchés de Jeunesse".



La seconde partie de cette soirée sera "Obsession", un film de moyen métrage mis en scène en 1933, également connu sous le nom de "L’Homme Mystérieux".





Réalisation : Maurice Tourneur.



Distribution :

Harry Baur (Jacques Brachart), Gaby Morlay (Anne-Marie d'Andeline), André Luguet (Jérôme 'Jessie' Le Govain), Suzy Prim (Grace Ritter), Gabrielle Dorziat (La Marquise d'Andeline), André Lefaur (Le Marquis d'Andeline), Christian Gérard (Max d'Andeline).





Anne-Marie d'Andeline se décide à épouser le banquier Jacques Brachart pour sauver sa famille de la faillite. Elle ne laisse rien ignorer à ce «fiancé de raison» de l'indifférence, voire de la répulsion, qu'il lui inspire.

Aussi Brachart, simple manoeuvre enrichi par de géniales spéculations, se garde-t-il de lui avouer la profondeur de son amour.

Un mariage si peu excitant ne peut qu'inciter la jeune femme à prendre pour amant un obligé de son mari. Brachart, averti, trahi, veut se venger et met sur pied une opération boursière délicate.





Fiche du film :

Fiche sur Maurice Tourneur :

http://www.imdb.com/name/nm0869665



Suivi du moyen-métrage "Obsession"





Obsession



Distribution : Jean Yonnel (Raymond), Charles Vanel (Pierre), Louise Lagrange (Louise), Paul Amiot (le médecin), Georges Paulais (le directeur), Eddy Debray, Henry Bonvallet, Jean Bara.



Pour mettre la main sur une somme d'argent, un homme persuade sa belle-soeur de demander la libération de son mari, un homme dangereux interné en psychiatrie.