Prochain Film : 'Les Damnés' de Luchino Visconti.

Les Damnés



Diffusion prévue le Dimanche 11 Mai à 00H15.

Réalisation : Luchino Visconti.



Distribution :

Dirk Bogarde (Frederick Bruckmann), Ingrid Thulin (Sophie Von Essenbeck), Helmut Griem (Aschenbach), Helmut Berger (Martin Von Essenbeck), Renaud Verley (Gunther Von Essenbeck), Umberto Orsini (Herbert Thallman), Reinhard Kolldehoff (Konstantin Von Essenbeck), Albrecht Schoenhals (Joachin Von Essenbeck), Florinda Bolkan (Olga), Nora Ricci (Governess), Charlotte Rampling (Elisabeth Thallman).



Le 27 février 1933, dans une ville de la Ruhr, la famille Essenbeck célèbre l'anniversaire du vieux baron Joachim, chef de la dynastie et maître des aciéries qui ont fait la prospérité de toute la famille et qui ont rendu son nom célèbre.

Sa fille, la baronne Sophie, veuve de guerre et mère de Martin, un jeune homme pervers, est la maîtresse de Friedrich Bruckmann, le directeur des usines. Dans la soirée tombe la nouvelle de l'incendie du Reichstag à Berlin.

Les nazis vont désormais concentrer tous les pouvoirs dans leurs mains. Bruckmann choisit de se rallier aux nouveaux maîtres, contrairement à Herbert Thalman, un libéral hostile à Hitler.





Fiche du film :